ALAIN, Hervé



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 10 juillet 2023, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Hervé Alain, époux de feu madame Françoise-Anne Dubuc, fils de feu madame Aurore Alain et de feu monsieur Omer Alain. Il demeurait à Cap-Santé, autrefois à Neuville. La famille recevra les condoléances auet de là, au columbarium du cimetière de Neuville. Monsieur Alain laisse dans le deuil ses filles: Jocelyne (Marcel Barbeau), Francine (Denis Fiset), Ginette (feu Richard Beaudoin); ses petits-enfants : Kathy (Jonathan Lafrance) et Carl Barbeau (Manon Fecteau Bouchard); ses arrière-petits-enfants : Megan, Alexis, Chloé. Il était le frère et le beau-frère de feu Paul-Emile (feu Laurentine Blouin), feu Simone (feu Philippe Lavoie), feu Jeannette (feu Henri Plamondon), feu André (feu Paule Lavoie), feu Ida (Adrien Doré), feu Lucette (feu Michel Gingras), feu Irène (feu Clément Leclerc), feu Cécile, feu Fernand, feu Jean-Claude (Michèle Paré), Françoise (Jean-Charles Marcotte), Jacques (Ginette Hardy), feu François Godin (Sylvie Leclerc); feu Maurice Dubuc (feu Rita Anctil), feu Dina, feu Madeleine (feu Gaston Dussault), Edna Lachance. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à toute l'équipe du Dr Morasse de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca