AUCLAIR, Thérèse



À l'Hôpital Général de Québec, le 2 juillet 2023, est décédée, à l'âge de 92 ans, madame Thérèse Auclair, fille de feu monsieur Antonio Auclair et de feu madame Marie-Anna Auclair (née Béland). Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, France, Line (Denis Hamel), Alain et Diane; ses petits-enfants : Amélie (Philippe Grondin), Sarah-Maude (Alexandre Lehouiller), Olivier (Emmanuelle Collin) et Klara; ses arrière-petits-enfants : Samuel, Arnaud et Eva, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auUn merci spécial au personnel des soins palliatifs du 2e étage de l'Hôpital Général de Québecpour leur grand professionnalisme et leur présence rassurante.