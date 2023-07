BOURGOIN CHAMBERLAND

Pierrette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Pierrette Bourgoin Chamberland, survenu le 29 juin 2023, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de feu Jacques Chamberland. Elle était la fille de feu Bernadette Michaud et de feu Jean-Baptiste Bourgoin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Dianne Coombes); sa fille Judith (Éric Harvey); ses petits-enfants qu'elle adorait tant : Catherine, Anne-Marie (Marc-André Leclerc), Stefan, Kathleen et Marie-Chantal; ses frères et sœurs : feu Louissette (Gérald), Jean-Claude (Gaétane), Gilles (Marie-Paule), Françoise (Gilles), feu Émillienne (Gaston), Ghislaine (feu Marcel), feu Jean-Rock (Monique), Laurier, Bibianne (feu Guy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland, dont Jean-Marie P.B. et Madeleine (feu Georges); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille témoigne leur sincères remerciements et est très reconnaissante envers l'équipe de la résidence Margo à Lévis, en particulier au personnel de l'unité de soins pour leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h pour recevoir les condoléances.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 15 juillet à 11h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".