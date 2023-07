Accrochez-vous à votre bas taux

Certains emprunteurs sont tentés de renégocier leur prêt hypothécaire pour profiter de la hausse de la valeur de leur maison. Est-ce une bonne idée?

C’est le cas par exemple de Martin (qui désire garder l’anonymat). Il a un urgent besoin de 40 000$ pour payer des dettes qui l’étouffent. Or, il fait partie des «chanceux» qui ont encore une hypothèque au taux fixe de 2,3 %.

Devrait-il renouveler son hypothèque au taux du jour (soit autour de 6 ou 7%) afin d’accéder à des liquidités qui lui permettraient de garder la tête hors de l’eau?

«Ce ne serait pas une très bonne idée», souligne Alexandre Bélanger, directeur de district pour les prêts hypothécaires chez TD. «Si Martin quitte son institution financière pour prendre une nouvelle hypothèque, il va perdre son taux avantageux de 2,3%. Avec un tel taux pendant encore deux ans, il va sauver beaucoup d’argent sur son hypothèque», explique-t-il.

Solution hybride

Certaines banques offrent des solutions qui évitent d’avoir à renégocier son hypothèque. «Dans une situation comme ça, nous allons tout faire pour garder le taux avantageux du client. Il pourra par exemple garder son hypothèque à 2,3%, et on ajoutera ensuite un montant, dans ce cas-ci 40 000$, qui sera pour sa part au taux du jour. On va donc mettre tout ça ensemble, et son hypothèque aura un taux combiné qui sera le résultat des deux prêts, au prorata de ceux-ci», explique-t-il.

C’est en quelque sorte une façon de «refinancer sans réhypothéquer», dans la mesure où la banque offre ce type de solution.