CHAMBERLAND, Jacqueline



À la résidence Côté Jardins, le 20 juin 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée dame Jacqueline Chamberland, épouse de feu monsieur Claude Fortier, fille de feu monsieur Gérard Chamberland et de feu dame Valérie Belzile. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil, ses belles-sœurs : Monique et Jeanne; sa nièce Hélène (Zoran) et ses neveux Martin et Denys ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères Pierre et Paul. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com