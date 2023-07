DION, Héléna



Au centre d'hébergement Vigi de St-Augustin, le 8 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Héléna Dion, épouse de feu monsieur Yvon Plamondon, fille de feu monsieur Hilaire Dion et de feu dame Anna-Marie Cayer. Elle était native de St-Raymond. La famille recevra les condoléances aujeudi le 20 juillet 2023 de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Dion laisse dans le deuil ses enfants : France Plamondon (Gilles Labbé), Marie Plamondon (feu Aïssa Sehari), Julie Plamondon (Didier Ounkowsky); ses petits-enfants : Guillaume Paquet (Julie Grondin), Michael Paquet (Olivera Radulovic), Olivier Sehari (Anne-Marie Laniel), Nadine Sehari, Chloé Uroz et Mattias Uroz; ses arrière-petits-enfants : Michelle, Damian, Colin, Dominik, Antonin et Maxence; Ses frères et sœurs : Louiselle (feu Philippe Renaud), feu André (Alice Lavoie), feu Thérèse (feu Paulin Moisan), feu Annette (Marcel Jobin), feu Ghislain (feu Denise Denis), Monique (feu Jean-Louis Alain), Pierrette (Jean-Noël Jobin), Jean-Guy (Monique Plamondon), Pierre (Danièle Pouliot), feu Denise et feu Lucie; Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon : feu Gaston (Marie-Paule Paquet), feu Lucille (feu André Petitclerc), Carmen (feu Maurice Gasse), Pierrette (feu Jean-Paul Vallières), Armand-Marie (feu Ghislaine Douville), feu Marc (feu Denise Goyette), feu René (Jean-D'Arc Arseneault), feu Philippe (Yolande Lortie), feu Thérèse (Gaétan Lepage) Julien (André Poirier), feu Ghislain (Madelaine Provencher) et feu Gilles ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de la résidence l'Estacade et le personnel du CHSLD Vigi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de santé Portneuf. https://fsssp.ca/