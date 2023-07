CHARRON, Maurice



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 juillet 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Maurice Charron, conjoint de madame Laurence Roy, époux de première noces de feu madame Gisèle Cadieux, fils de feu madame Domitilde Denis et de feu monsieur Francois Charron. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe : Laurence Roy; ses enfants : feu Christian (Susie Navert), Sylvie (Alberto Vasquez), Yves (Jocelyne Houle), Josée (Jean Provost), Carole (Daniel Cinq-Mars) et Jean (Maggie Bernier); enfants de Laurence : Daniel, Gaëtan (Sylvie Lamontagne), Louisette et Élaine (Pierre Larose); ses18 petits-enfants Charron et Roy; ses 20 arrière-petits-enfants Charron et Roy; son frère : feu Léo Charron, ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.