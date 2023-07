Andreescu, Marino et Fernandez ont un laissez-passer pour le tableau principal de l’Omnium du Canada

Bianca Andreescu (50e), Rebecca Marino (83e) et Leylah Annie Fernandez (95e) ont toutes profité de laissez-passer pour accéder au tableau principal de l’Omnium de tennis du Canada.

Les blessures sont venues déjouer les plans de l’organisation et de sa directrice, Valérie Tétreault.

«Si on regarde le classement, la situation n’a pas évolué dans le bon sens par rapport à où on se trouvait au début de la planification du tournoi en janvier ou février.

«À ce moment-là, on pensait bien que Bianca et Leylah allaient pouvoir entrer dans le tableau principal avec leur classement, ça aurait permis à deux autres Canadiennes [d’être] dans le tableau.»

Intéressant

Il n’est toutefois pas dit qu’au moins une autre Canadienne accédera directement au tableau principal en raison de désistements.

«Ça deviendra intéressant si jamais Bianca pouvait entrer à la suite de quelques retraits, soutient Valérie Tétreault avec intérêt. Elle est à cinq retraits d’avoir sa place dans le tableau principal.

«Ça veut dire qu’il y aurait un choix à faire parce que si on regarde au classement canadien, ça se corse. Il y a Katherine Sebov, Carol Zhao et un peu plus loin il y a une certaine Eugenie Bouchard.»

Sebov est actuellement 157e, Zhao est 166e tandis que Bouchard occupe le 221e rang.

REUTERS

Pas confirmé

D’ailleurs, la Montréalaise n’a toujours pas confirmé sa présence pour les qualifications.

«Dans un peu moins d’une semaine, on va avoir la liste des qualifications, précise Tétreault. Les joueuses ont encore quelques jours pour s’inscrire. Je sais qu’elle avait hâte de jouer le tournoi de Montréal, j’espère que ça veut dire aussi qu’elle veut prendre part aux qualifications.

«Évidemment, elle serait la grande tête d’affiche du premier week-end, ça fait longtemps qu’on ne l’a pas vue à Montréal, donc je me croise les doigts, mais ce n’est pas encore officiel.»

Si on lit entre les lignes, elle pourrait bien obtenir un laissez-passer si l’un d’eux devenait disponible.

«La plupart du temps, les laissez-passer sont alloués à l’équipe de développement qui regarde le classement et les derniers résultats. C’est arrivé dans le passé que le tournoi s’ingère pour prendre une décision qui était peut-être plus en faveur de la promotion du tournoi. Pour l’instant, il n’y en a pas de disponible, alors on n’est pas encore dans ces conversations.»