Avec Mike Babcock, les Jackets peuvent-ils aspirer à devenir les Leafs?

En 2015-2016, Mike Babcock s’est amené pour relancer des Maple Leafs de Toronto en reconstruction après une décennie de succès chez les Red Wings de Detroit. Huit ans plus tard, c’est avec des objectifs semblables qu’il s’est joint aux Blue Jackets de Columbus.

L’arrivée du natif de la Saskatchewan dans la Ville Reine a coïncidé – une année après – avec celles des jeunes Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander. Ces trois attaquants sont rapidement devenus le cœur et l’âme de la formation, avec l’aide de Babcock.

En Ohio, le pilote de 60 ans retrouvera plusieurs profils semblables, puisqu’il aura sous la main des joueurs comme Adam Fantilli, Cole Sillinger et Kent Johnson.

«J’ai été vraiment chanceux d’avoir un groupe de bons jeunes joueurs quand je suis arrivé à Toronto. Nous avons eu beaucoup de plaisir et de succès, a-t-il raconté cette semaine au site web de la Ligue nationale de hockey. À la fin, après quatre ans et demi, j’ai été congédié, mais j’ai apprécié mon séjour là-bas. J’ai aimé les jeunes. Je suis fier quand je les vois jouer, et de constater à quel point ils sont bons et comment ils se sont améliorés. C’est notre travail d’aider ces jeunes à maximiser leurs chances de devenir les meilleurs au monde.»

Un bassin profond de jeunes talentueux

Les années de vaches maigres à Columbus peuvent maintenant se traduire en excitant renouveau. D’autres jeunes comme Jordan Dumais, David Jiricek et Stanislav Svozil pourraient également cogner à la porte.

«L’équipe est devenue bien meilleure, a témoigné Babcock. Les opportunités pour les plus jeunes se sont améliorées. [...] Nous sommes excités. Ils repêchent bien depuis un moment. Il y a énormément de jeunes ici et maintenant, il faut maximiser leur potentiel.»

Zach Werenski, Adam Boqvist, Boone Jenner et Patrik Laine devraient être de retour en santé et les Jackets pourraient être l’une des équipes les plus excitantes de la section Métropolitaine. L’expérience de Babcock, le 12e entraîneur le plus victorieux de l’histoire, devrait aider.

«Ce que nous essayons de faire, c’est nous améliorer, et nous irons un jour à la fois. [...] Lorsque vous regardez plusieurs des joueurs de l’an dernier, ils n’ont pas connu d’excellentes saisons. Nous croyons qu’ils ont davantage à offrir, en plus des joueurs que nous avons ajoutés», a-t-il assuré.