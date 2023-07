TREMBLAY, J. André



Au CHSLD Foyer Saint-Antoine, le 1er juillet 2023, à l'aube de ses 81 ans, est décédé monsieur J. André Tremblay, époux de dame Patricia Senecal, fils de feu dame Mariette Huot et de feu monsieur Marcel Tremblay. Il demeurait à Lebourgneuf, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, ses filles : Chantal, Brigitte (André Drolet); ses petits-enfants : Candice Libbey (Brad Peterson), Jesse Libbey (Amanda Libbey); ses arrière-petits-enfants : Sophia, Keegan, Natalya et un petit-fils à venir André Matthew. Il était le frère de : Robert (Carmen Desjardins), feu Yvon (Diane Levesque), feu Serge (feu Renée Boiselle), feu Roger (Rachel Bélanger). Il était le beau-frère de : feu Michel Senecal, feu Richard Senecal (feu Denise Laviolette), feu Gérald Senecal, feu Anne-Marie Senecal, Marc Senecal (Denyse Lacroix). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel du 4e étage du Foyer Saint-Antoine et du 10e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc . Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.