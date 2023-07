GIGUÈRE, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 juin 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé M Claude Giguère époux de dame Nicole Lavoie. Il demeurait à Ste-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi 14 juillet 2023 de 18h à 21h. Samedi il n'y aura pas de rencontre au salon.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole ;ses filles Manon (Marc Gagnon), Nadine (Bruno Simard) ; ses petits-enfants : Guillaume (Vicky Gagnon), Geneviève (Louis-Joseph Goulet), Mathieu Gagnon, Sandrine (Samuel Tremblay), Sabrina Simard (Émile Gosselin), ses arrière-petits-enfants : Eliot, Rosalie, Charlie; ses frères et ses belles-sœurs : feu Gérard (Louise Allard), Roger (Céline Prémont), Jean-Yves (Denise Tardif), Yvon (Micheline Richard), feu Aline ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lavoie : Solange (feu Félix Chabot), Monique, feu Rémy (Christa Redetzke), Yvon (Michèle Cardinal), France (Raynald Lemelin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci sincère à tous les membres des soins palliatifs et de l'étage de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org