PARENT RENAUD, Mariette



Entourée de l'amour de son conjoint, ses enfants, petits-enfants, parents et amis.es, Mariette Parent est décédée paisiblement à la maison, à l'âge de 77 ans et 6 mois, le 19 juin 2023. Elle était la fille de feu madame Yvonne Martel et feu monsieur Jean-Baptiste Parent. Mariette laisse dans le deuil son conjoint, Jean-Marc Renaud, son fils Daniel (Jocelyne Desroches), sa fille Marie-Claude (Stephen Blackwood), ainsi que ses petits-enfants qu'elle aimait profondément, Gabriel (Valérie Beaudoin-Carle), Claudelle (Dallen Cuillerier), Clémence (Luca Dallago), Anna et Samuel, ainsi que son arrière-petite-fille Maève. Elle laisse également dans le deuil, ses frères et soeurs, Geneviève (feu Jean-Guy Rochon), feu Jeanne-d'Arc (Arthur Ward), feu Pauline (feu Georges-Emile Savard), feu Bruno (Andrée Lacroix), feu Francine (feu Robert Beaumont), Louise (feu Aimé Renaud), feu Annette (Michel Gingras), Rita (feu Rosaire Alain), feu Armand (Hélène Gagnon), Richard (Lise Roy), ainsi que sa belle-soeur feu Huguette Renaud et ses nièces, ses neveux et de nombreux amis.es qu'elle aimait. La famille tient à remercier la Docteure Danièle Rochon, Christiane Bergeron et tout le personnel du CLSC de Limoilou, pour leur support et bienveillance au cours des derniers mois de la vie de Mariette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 14 juillet 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, (Québec), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418) 527-9966, ou sur leur site web:www.societealzheimerdequebec.com