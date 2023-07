GAGNÉ BÉLANGER, Yvette



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 1 juillet 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Yvette Gagné, épouse de Florian Bélanger. Elle était la fille de feu Auguste Gagné et de feu Émilienne Breton. Elle demeurait autrefois à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera:le dimanche 16 juillet 2023 de 9 h à 12 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Denis (Elizabeth Bilodeau), Sylvie (Anne Beaupré) et Claude (Stéphanie Poulin); ses petits-enfants:Marc-Antoine Bélanger (Anne Vincent Chrétien) et Nicolas Bélanger (Elizabeth Simard), Elizabeth Bélanger, Justine Giroux, Mathias Bélanger et Simon Bélanger; ses arrière-petits-enfants: Juliette et Henri Bélanger Vincent; ses frères et ses sœurs Gagné: feu Valérien Gagné (Ginette Bilodeau), Lucia (Roger Vaillancourt), Origène (Thérèse Beaudoin), Ghislaine (Victor Turmel) et Rose-Hélène (Pierre Rhéaume); ses beaux-frères et ses belles-sœurs Bélanger: feu Rita (feu Georges-Henri Daigle), feu Blanche (feu Raoul Faucher), feu Jeannine (feu Antonin Fontaine), feu Alexandre (Cécile Fillion), feu Marcel (feu Marie-Anne Couture, feu Armande Tailleur), Pierrette (Benoit Laberge) et Pauline (Allyre Vachon). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à Le Parkinson Québec https://parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/ seraient appréciés. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de Ste-Croix pour leur accueil chaleureux et leurs bons soins. La direction des funérailles a été confiée à la