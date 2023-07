FREUND, Louis



Louis Freund, retraité du Service aérien gouvernemental est décédé le 26 mai 2023 à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres auIl laisse dans le deuil son épouse Andrée Champagne; ses enfants: Marie-Hélène et Charles-Louis (Elisabeth Paradis); sa petite-fille Laurie Martinez-Freund, sa belle-sœur Marcelle Champagne (feu David Quaile) ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de la Haute-Saint-Charles (section Soins à domicile) pour leur présence attentive et soutenue et pour leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec tél. : 418-656-4999.