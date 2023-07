DOYON, Bernadette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 juin 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Bernadette Doyon, épouse de feu Hervé Vallières, fille de feu Delphis Doyon et feu Elmire Lagueux. Elle est allée les rejoindre ainsi que ses 19 frères et sœurs. Elle laisse dans le deuil ses filles : Michèle (Luc Rainville (Onil Rousseau)), Johanne (Serge Robitaille), Marie-France (Denis Duval); ses petits-enfants : Marie-Ève Rousseau, Émilie Rousseau, Annie-Claude Rainville Schmaltz, Simon Robitaille, Martine Robitaille, Daniel Robitaille, Pierre Robitaille, Noémie Duval, Laurence Duval, Samuel Duval et leur conjoint respectif; ses arrière-petits-enfants : Anabelle, Jean-Philippe, Coralie, Félix, Xavier, Tristan, Ellie, Addie, Leo, Rosie, Mathilde, Henri, Charlotte et James; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières: Patricia, André et Roger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que de l'Unité réconfort de la Résidence Jazz de Sainte-Foy. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie en directe, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com à compter du samedi 15 juillet à 13 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".