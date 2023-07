ROUTHIER, Laurette



Au CHSLD de Lévis, le 24 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Laurette Routhier, épouse de feu Georges Filion, fille de feu Hermas Routhier et de feu Laura Champagne. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Alain Harrisson) et Michel (Lucie Aube); ses petits-enfants: Chantale (Dave Bissonnette) et Marc; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs :feu Gérard (feu Thérèse Couture), feu Thérèse (feu Raymond Lacroix), feu Jacqueline (feu Georges Turgeon), feu Noëlla (feu Harold Hetherington), feu Rosaire (feu Raymonde Hébert) et Pierrette (feu Marcel Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Filion : feu Jean-Paul (feu Thérèse Filion), feu Marcel (feu Laurette Aubert), Lucette (Jean-Louis Desrochers), feu Madeleine (feu Jean Marie Frachon); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 6e étage du CHSLD de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10h.