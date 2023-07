BERGERON, Raymond



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 6 juillet 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois est décédé M. Raymond Bergeron. Il était l'époux de Mme Edith Desruisseaux, le fils de feu M. Alphonse Bergeron et de feu dame Cécilia Blanchette. Il résidait à St-Apollinaire. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louiselle (Jean-Luc Drouin), Jacinthe (Nelson Guimond), Francine (Pierre-Paul Veilleux), Johanne, feu Mario, Alain (Ginette Martineau), Linda (Luc Giguère), Arold (Annie Rodrigue) et Odette (André Côté); ses 16 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants. Sont également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Georges Bélanger), feu Madeleine (feu Lionel Auger), feu André (feu Mireille Houde), feu Jean-Marie (feu Clara Melançon), feu Rita (feu Hervey Bergeron), feu Roland (feu Aurore Trépanier), feu Lisette (feu Arthur Marleau), feu Noëlla (Jean-Paul Faucher), feu Carmelle (feu André Paquet), Jeannette (feu Raymond Barabé), feu Adrienne (feu Denis Fortin), Clément (Raymonde Beaulieu), feu Gaston (feu Ghislaine Boivin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desruisseaux: Germaine (feu Rosaire Roger), feu Jules (feu Denise Boulay), Denis (Louisette Genest), Hélène (Gabriel Bouchard), Pauline (Bernard Yale), François et Claudette. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueilleraà compter de 9 h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. La famille se réunira après les funérailles pour accueillir parents et amis à la Salle de l'âge d'or. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Laurier-Station ainsi qu'au personnel et bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur humanisme, leur bienveillance et les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis, Lévis G6V 4G9 (www. mspdulittoral.com).