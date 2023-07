COUTURE, Laurette



Au CHUL, le 7 juillet 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Laurette Couture, épouse de feu monsieur Gérard Boivin. Elle était la fille de feu Joseph Couture et de feu Maria Bernard. Elle était native de la paroisse d'Armagh, comté de Bellechasse. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Michèle Clément), Francine (feu Louis-Georges Lemieux, Gabriel Lemieux), Gilles (Ginette Pouliot), Simon (Patricia Morin), Donald (Micheline Roussel), Violette (Jean-Nil Guillemette), André (Lan Nguyen) et Jean (Alexandra Malenfant); ses 20 petits-enfants; ses 35 arrière-petits-enfants; ses 5 arrière-arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Françoise Leblond Couture; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Un merci spécial au personnel du CHUL dans le secteur de gériatrie pour les soins et l'attention prodigués à notre maman au cours de sa dernière semaine de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association Diabète Québec. La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h pour recevoir les condoléances.