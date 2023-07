Capitales: vers une expansion dans la Ligue Frontier dès l’an prochain?

La Ligue Frontier souhaite élargir ses cadres, peut-être même dès la saison prochaine, en ajoutant deux à quatre équipes d’expansion dans ses rangs aussitôt que possible.

• À lire aussi: Les Capitales prêts à passer le «vrai test»: Patrick Scalabrini sait que le calendrier de deuxième moitié de saison ne fera pas de cadeau

• À lire aussi: Émile Boies apprend dans le feu de l’action

«Ce sera deux, trois ou quatre équipes. C’est le plan sur la table», a fait savoir le président des Capitales, Michel Laplante, de retour des assises de la ligue tenues dans le cadre du match des étoiles, dans la région de Chicago.

Évidemment, ce scénario n’a rien d’une certitude. Des discussions sont en cours en ce sens, mais il faut parfois bien du temps avant que tous les pions se mettent en place sur l’échiquier.

«On regarde toujours les possibilités d’expansion. Le baseball majeur veut diminuer le nombre de clubs affiliés. Ça libère des équipes et ça crée un effet domino. Il faut qu’on reste à l’affût. C’est une possibilité pour 2024 et il peut y avoir bien des changements au prochain meeting en octobre», a noté Laplante.

La fin des Greys?

Depuis que les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières se sont joints à la ligue en vue de la saison 2020, des rumeurs d’expansion sont dans l’air. Ottawa a suivi en 2021 et depuis, le circuit compte 15 équipes.

Il faut ajouter à ce total les pauvres Greys d’Empire State, le club itinérant qui obtient des résultats à coucher dehors avec 10 victoires et 40 revers. Tout dépendant du nombre de clubs qui se joindront éventuellement à la Frontier, le but est évidemment d’éviter ce mal nécessaire.

«Aucune ligue ne veut de ça. On veut l’éviter le plus possible. On ne veut pas s’en aller vers un scénario où plus tu joues, plus tu perds», a dit Laplante, rappelant toutefois que le nombre d’équipes doit rester pair.

«La ligue va dans le bon sens. L’alliance qu’on a fait il y a quelques années se solidifie», a-t-il conclu.

Les étoiles à Québec

L’été prochain, c’est le Stade Canac qui sera le théâtre du match des étoiles du circuit et les Capitales ont bien entendu profité de leur périple à Chicago pour remplir la boîte à idées.

«On a assisté au concours d’habiletés, dont le concours de coups de circuit. C’était la première fois que ça se faisait dans la ligue et on a pris une tonne de notes pour voir comment on pourrait faire les choses l’an prochain.

«Il y a eu plein d’activités comme une croisière sur le canal à Chicago, qui ont permis de mieux connaître la ville. De notre côté, on veut se poser des questions pour savoir comment présenter notre ville de la meilleure façon», a expliqué le directeur général, Charles Demers, qui accompagnait Laplante.