Ce n’est pas normal que le Wi-fi soit gratuit au McDonald’s, mais pas à l’hôpital, tonne un comité

Il faut encore payer pour pouvoir utiliser internet dans plusieurs établissements de santé au Québec, au grand dam d'un groupe de citoyens qui réclame que l’accès au Wi-fi soit gratuit partout dans le réseau.

«On va chez McDonald's ou au concessionnaire automobile, et on a accès gratuitement au Wi-fi. Il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas si on ne peut pas l’avoir partout dans les établissements du réseau de la santé», lance la présidente du comité des usagers du CISSS du sud de Lanaudière, Louise Henrichon, en entrevue avec l’Agence QMI.

Depuis 2019, ce comité se bat pour que les résidents de trois CHSLD de la région ainsi que la clientèle de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur aient accès librement à internet. Après plusieurs refus, les choses ont commencé à bouger pour l’hôpital, où des travaux sont en cours pour que le Wi-fi soit accessible à compter de l’automne prochain.

Photo fournie par Louise Henrichon

Malheureusement, ce n’est toujours pas le cas pour les trois CHSLD du coin: le CHSLD L’Assomption, le centre multivocationnnel Claude-David et le CHSLD de Repentigny.

«Je trouve que c’est une injustice, d’autant plus que trois maisons des aînés doivent ouvrir en septembre dans la région, et que c’est déjà prévu que leur clientèle aura accès au Wi-fi», déplore Mme Henrichon, avant d’ajouter: «Ce n’est pas du divertissement, c’est un outil de communication qui est essentiel, surtout pour une partie de la population trop souvent isolée.»

D’une région à l’autre

Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé, Christian Dubé, le comité des usagers souligne que l’enjeu dépasse de loin les frontières de Lanaudière et qu’il existe d’importantes disparités d’une région et d’un établissement à l’autre.

Écoutez la chronique faits divers d’Annabelle Blais, journaliste au Bureau d’enquête de Québecor, dans laquelle elle discute de l'accès gratuit à internet dans les établissements de santé via QUB radio :

«Au CHUM, à Montréal, ça fait des années que la clientèle a accès au Wi-fi. À Québec, on peut l’avoir moyennant un faible coût. Puis, à Trois-Rivières, il n’y a que les gens en hémodialyse qui y ont accès. C’est à n’y rien comprendre», illustre Louise Henrichon.

Dans sa missive, le comité somme donc le ministre Dubé de mettre en place une «politique ministérielle permettant l’accès universel au Wi-fi à tous les usagers et résidents du réseau de la santé».

Dubé réagit

Selon le cabinet du ministre Dubé, des investissements de près d’un milliard de dollars ont été annoncés l’an dernier pour que chaque établissement du réseau de la santé puisse «réaliser des projets locaux de modernisation». «Chaque PDG priorise les projets dans lesquels il investit», a-t-on fait valoir dans une déclaration écrite.

De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux a ajouté que le déploiement du Wi-fi «fait partie des initiatives inscrites dans leurs plans de modernisation technologique» et que «plusieurs projets sont en cours dans les établissements afin d’étendre l’utilisation du Wi-fi». Il n’était toutefois pas en mesure de confirmer mercredi dans combien d’établissements il est aujourd’hui impossible de naviguer gratuitement sur le net.