C’était un 13 juillet au Festival d’été de Québec: «Vous êtes le meilleur public au Canada» –Bryan Adams

Il existe au Festival d’été ce qu’on appelle des spectacles à l’épreuve de l’eau. Ils mettent en scène des artistes tellement adulés qu’ils font courir les foules même s’il pleut à boire debout. La visite de Bryan Adams au FEQ, le 13 juillet 2014, se classe dans cette catégorie.

C’était lourd et gris lors de la dernière soirée du FEQ 2014. D’un bout à l’autre, une pluie de plus en plus forte a testé l’endurance du rockeur canadien et celle de ses admirateurs qui remplissaient les plaines d’Abraham.

Or, ce soir-là, dame Nature a dû s’incliner. Run To You, Somebody, (Everything I Do) I Do It For You, Heaven: pendant deux heures, le charismatique Adams a arrosé de ses succès un public qui ne se lassait pas de chanter avec lui.

«À 54 ans, avait rapporté notre collègue Sandra Godin, il a livré une performance sans failles, avec une énergie de jeune premier, mais une solide expérience, offrant au festival une des plus belles soirées de sa 47e édition.»

Le rockeur en était lui-même épaté. «Vous êtes le meilleur public au Canada», est-il allé jusqu’à dire.

Des paroles en l’air? Que non! En entrevue avec Le Journal, trois ans plus tard, il en avait rajouté. «Depuis que je joue au Canada, jamais je n’avais vu une foule de cette taille aussi enthousiaste. S’il y a un concert qui n’aurait pu être meilleur, c’est celui-là.»

Des dizaines de milliers de festivaliers qui étaient présents sur les Plaines, le 13 juillet 2014, partagent certainement son opinion.