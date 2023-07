CHAMBERLAND, Michelle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 juillet 2023, à l'âge de 73 ans est décédée madame Michelle Chamberland, fille de feu Gérard Chamberland et de feu Apolline Marier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles : Karen Lavoie (Carl Morin) et Julie Lavoie (Maxime Boulay); ses petites-filles : Élodie, Satya, Méliane et Amélie; ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aude 15 h à 17 h pour recevoir les condoléances.