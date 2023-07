CLOUTIER, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 juin 2023, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé monsieur Claude Cloutier, époux de madame Lucie Blouin, fils de feu madame Augustine Dionne et de feu monsieur Antonio Cloutier (feu madame Germaine Dionne en secondes noces). Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Alain (Suzanne Caron); ses petits-enfants : Philippe (Andréanne Tessier), Sarah et Christophe (Maïka Lemieux-Thibault); ses arrière-petit-fils : Édouard et Charles; ses frères et sœurs : feu Julienne (feu Benoit Thériault), Antoine (Pauline Thériault), Fernande, feu Sylvio (feu Lisette Blanchard), Denise, Françoise (Lucien Bossé), feu Thérèse (Roland Bergeron), Marie (Zoël Bossé), Marcel Cauchon (Gilberte Letarte); ses beaux-frères et belles-sœurs : Hervé (feu Lise Gaudreau), Jacinthe (Marcel Guay), Carole (Rénald Pépin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.