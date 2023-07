Fermetures et restrictions à la Sépaq: Dame Nature gâche des vacances dans les parcs de la Capitale-Nationale

Mère Nature et ses pluies torrentielles auront gâché une partie des vacances de centaines d'amateurs de plein air qui avaient prévu se rendre dans les parcs nationaux de la Capitale-Nationale, cette fin de semaine.

Tous les parcs nationaux dans la région ont mis en place des restrictions en raison des dommages causés par les importantes précipitations de lundi et mardi.

Au nord de Stoneham-et-Tewkesbury, tous les emplacements de camping du parc national de la Jacques-Cartier seront fermés pour la fin de semaine. L’accès sera aussi interdit sur le chemin du Parc-National à partir du centre de découverte et services, au kilomètre 10.

«L’eau a beaucoup monté dans certains secteurs. On attend qu’elle se retire et on ne veut pas prendre la chance d’avoir à évacuer à nouveau s’il pleut et que ça recommence à monter», explique le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin.

Les randonneurs pourront emprunter les sentiers qui se trouvent avant le kilomètre 10. La direction du parc se réserve le droit de fermer la route près de la borne du troisième kilomètre au besoin, puisque c’est un endroit où la rivière sort régulièrement de son lit. Toutes les activités nautiques seront également interdites.

Prudence dans Charlevoix

Sur la route qui sépare Saint-Urbain et Ferland-et-Boileau, le parc des Grands-Jardins a annoncé mercredi matin que le camping est de nouveau permis dans tous les secteurs en vue de la fin de semaine.

Photo fournie par la Sépaq

Les sentiers pédestres sont toutefois en réouverture progressive. Au moment d’écrire ces lignes, cinq des 11 tracés du parc étaient de nouveau accessibles.

Plus à l’est, la situation est nettement moins rose aux Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Deux des trois secteurs, le Pin-Blanc et L’Équerre, resteront inaccessibles aux campeurs jusqu’au 18 juillet inclusivement.

Photo fournie par la Sépaq

«Tous les sentiers pédestres seront aussi fermés pour la fin de semaine, parce que la rivière Malbaie est vraiment sortie de son lit. La piste multifonctionnelle du secteur de L’Équerre est, elle aussi, interdite d’accès, comme la rivière», poursuit le porte-parole de la Sépaq.

Soulagement au Fjord-du-Saguenay

Les centaines de personnes qui ont été évacuées d’urgence lors de la catastrophe survenue dans le parc national du Fjord-du-Saguenay au début du mois pourront retourner chercher leurs effets personnels, cette fin de semaine.

«Si la température le permet, nous devrions être capables de vider complètement le site, a fait valoir Simon Boivin en entrevue. Nous sommes en train de rétablir l’accès au centre de découverte pour permettre à ceux qui y étaient stationnés d’aller récupérer ce qu’ils ont laissé là-bas.»

Quelques heures plus tard, les personnes qui n’ont pu retrouver leurs biens jusqu’à maintenant, dont Sarah Thériault, ont reçu un courriel les informant qu’ils pourront retourner dans le secteur de Baie-Éternité à partir de vendredi midi.

«C’est un grand soulagement, j’ai hâte de voir de quoi nos affaires auront l’air. On vient de la région, alors c’est pas trop loin pour aller chercher notre auto. Plein de gens qui ont été évacués avec nous venaient de l’extérieur, et pour eux, c’est vraiment pas drôle d’avoir à retourner là-bas», constate-t-elle.

Photo fournie par Jean-Michel Fleury

Météo capricieuse

La fin de semaine dernière, une vingtaine de véhicules abandonnés en raison de la fermeture de la route d’accès, la route Notre-Dame de Rivière-Éternité, au camping du secteur Baie-Éternité ont pu être récupérés par leurs propriétaires.

Le retour de la pluie forte a cependant forcé la Sépaq à annuler l’opération du lendemain et 80 voitures et véhicules de plaisance ont dû rester sur place une semaine de plus.

Le secteur du parc national du Fjord-du-Saguenay touché par les pluies torrentielles restera fermé jusqu’au 25 juillet exclusivement. La Sépaq déterminera le 18 juillet si une réouverture de la Baie-Éternité pour les semaines de la construction est envisageable.