Funérailles sobres pour Denise Bombardier: «Ma vie a été un spectacle et ma mort n’en sera pas un»

Les funérailles de Denise Bombardier vendredi prendront la forme d’un concert-hommage, mais resteront «sobres» pour respecter les dernières volontés de la défunte.

«À la fin de sa vie, ma mère m’a dit: “Ma vie a été un spectacle et ma mort n’en sera pas un.” Je respecte ses volontés», résume Guillaume Sylvestre, fils de Denise Bombardier, décédée le 4 juillet dernier.

Le dernier hommage à celle qui était à la fois autrice, animatrice et chroniqueuse se déroulera vendredi à l’église Saint-Viateur, à Outremont.

Le public invité

Les funérailles seront ouvertes au public, mais aucune prise d’image n’aura lieu à l’intérieur de l’église. Les journalistes pourront tout de même assister à la cérémonie pour rapporter les faits.

Il s’agira d’une cérémonie «sobre», précise M. Sylvestre.

Un cortège arrivera sur les lieux à 16h30. Puis, à 17h, une prise de parole de Guillaume Sylvestre sera suivie d’un concert-hommage pour sa mère. Les artistes seront dévoilés seulement sur place. Aucune messe n’est prévue.

Les membres du public pourront par la suite se recueillir sur place entre 18h et 19h, heure à laquelle le cercueil repartira.

Le drapeau de la tour centrale du parlement de Québec sera mis en berne vendredi de l’aube jusqu’au crépuscule afin de «rendre hommage à [...] Mme Bombardier et à sa contribution à la culture québécoise» a annoncé le premier ministre François Legault par communiqué jeudi.

Partie rapidement

Mme Bombardier a rendu son dernier souffle le 4 juillet dernier à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer fulgurant.

Son époux, James Jackson, avait confié au Journal qu’elle était partie en moins d’un mois. Après deux semaines hospitalisée au CHUM, elle avait été transférée aux soins palliatifs Saint-Raphaël à Outremont où elle s’est éteinte paisiblement entourée de ses proches.

L’annonce de son départ a provoqué une onde de choc et une pluie d’hommages de nombreuses personnalités publiques, de la part notamment des premiers ministres François Legault et Justin Trudeau.

Les hommages ont entre autres décrit la défunte comme une «grande intellectuelle», «courageuse», «tenace» et «capable de rejoindre le peuple».

Née en 1941, Denise Bombardier fut la première femme à animer une émission d’affaires publiques au Québec en plus de publier plus d’une vingtaine de livres. Elle fut chroniqueuse pendant plus de 20 ans au Devoir et au Journal de Montréal.

L'un des moments les plus marquants de sa carrière fut sans doute sa confrontation télévisée avec l'auteur pédophile Gabriel Matzneff en 1990. Elle fut alors la première voix courageuse à s'élever contre Matzneff qui a fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineur seulement 30 ans plus tard.