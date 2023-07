Des manières dépassées en aménagement

Lévis fait très mauvaise figure au classement des grandes villes du Québec par rapport à ses investissements en transport en commun, c’est connu et documenté. Mais il y a plus : la Ville développe ses projets à la manière des années 70.

Ajouter toujours plus de voies automobiles et penser les aménagements pour favoriser le déplacement automobile : c’est dans cette optique que Lévis a réfléchi à deux projets majeurs annoncés récemment.

Tout cela va pourtant à l’encontre des bonnes pratiques actuelles, et ce dans deux secteurs d’achalandage où Lévis aurait dû, au contraire, se montrer exemplaire.

Exemples désolants

Le premier projet, annoncé il y a deux semaines et qui ajoute 2,9 km de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, ne favorisera pas le transfert modal de l’automobile vers le transport collectif. Tout au plus, il permettra de maintenir la part du transport en commun.

Puis, pour le réaménagement des routes 116 et 132, Lévis a annoncé mercredi l’ajout de deux voies de circulation automobile, tout en se gargarisant qu’il s’agit d’une initiative de mobilité durable.

Le maire Lehouillier assure que le tout sera rendu convivial pour les piétons et les cyclistes.

Mais en aménagement, plus on élargit pour les automobiles, moins on a de chance que l’endroit soit convivial pour les piétons et cyclistes.

Lévis part de loin

«J’ai rarement vu les termes boulevard urbain et mobilité durable aussi galvaudés», s’indigne Angèle Pineau-Lemieux, porte-parole d’Accès transports viables, pour qui il s’agit de pratiques dépassées.

Si Lévis n’est pas capable d’agir de manière exemplaire dans les lieux qui ont les plus forts potentiels de densification et de transfert de la part modale, c’est d’autant plus décourageant, expose cette dernière.

Elle rappelle que Lévis part déjà de loin au niveau des investissements en transport en commun.

En 2021, avait rapporté le Journal, on parlait de 85$ par habitant, comparé à 221$ à Québec et 213$ à Longueuil.

Lévis est pourtant située face à une capitale, souligne Mme Pineau-Lemieux, et est donc «beaucoup plus susceptible de déplacer des gens en transport en commun.»

Pour opérer des changements et améliorer la fluidité, il faudra cependant une grande volonté politique, laquelle fait cruellement défaut.