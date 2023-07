SIMARD, Alberta



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juillet 2023 à l'âge honorable de 100 ans, nous a quittés dame Alberta Simard, fille de feu monsieur Anatole Simard et de feu dame Aurélie Caron. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 13h à 14h auLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille : Solanges Lachance (Christian Mercier), Donald Lachance et Marc Lachance (Linda Cinq-Mars); ses petits-enfants : Gabriel et Ève Lachance. Elle a maintenant rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont tous précédé : feu Marie, feu Joseph (feu Marie-Anna Michel), feu Sœur Marie-Anna, feu Laura (feu Adélard Simard), feu Adrienne (feu Nil Gareau), feu Évangéline (feu Georges St-Michel), feu Clara, feu Marie-Ange, feu Gérardine (feu Léo Vachon), feu Jeanne (feu Égide Gareau), feu Léda (feu Cyrille Frenette), feu Gérard, feu Paul (feu Anita Joseph) et feu Sœur Simonne. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement l'équipe de chirurgie et celle des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel de l'urgence de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/