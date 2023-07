OLIVIER, Fernande Tardif



Au CHSLD de St-Flavien, le 4 juillet 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Fernande Tardif, épouse de feu monsieur Raoul Olivier. Elle était la fille de feu Eddy Tardif et de feu Emérentienne Rochefort. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudette (Pierre Côté), Yvan, Lily (Louis Rousseau); ses-petits-enfants : Annie (Christian Olivier) et Karine Côté (Guy Asselin); Sabrina Olivier (Olivier Deschambres); Sébastien O. Rousseau (Mélissa Fillion); Ses arrière-petits-enfants : Alison et Mandy Olivier, Arianne et Raphael Gingras, Maéva Rousseau. Étant la dernière, et non la moindre, elle est partie rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Tardif et Olivier. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire