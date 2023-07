LEHOUX, Nicole Latulippe



Le 8 juillet 2023 à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Nicole Latulippe épouse de M. Renald Lehoux et fille de feu M. Georges Latulippe et de feu Mme Adrienne Jacques. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera:le vendredi 14 juillet 2023 de 19h à 21h. Le samedi 15 juillet 2023 de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil outre son époux Renald, ses enfants : Marilène (Massimo Boccanfuso) et Guillaume (Carolane Brassard Guay); ses petits-enfants: Sofia Boccanfuso ainsi qu'Hayden et Meghan Lehoux; ses sœurs: Gilberte (Jean-Guy Gilbert) et feu Lilianne (Patrice Groleau). Elle laisse dans le deuil sa belle-mère Angéline Vachon (feu René Lehoux) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : Gaétan, Jocelyne (André Couture), Yvette, feu François, Suzanne (Jocelyn Girard), Marianne (feu Bruno Drouin), Jean-René et Paul-André (Valérie Pouliot). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 3ème étage de l'Hôpital de Thetford Mines pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Société Alzheimer (À la recherche) Donate Now- Alzheimer Society, seraient appréciés.