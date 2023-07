VILLENEUVE, Pierre



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 25 juin 2023, à l'âge de 90 ans, nous a quittés monsieur Pierre Villeneuve. Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Jeanne Lefrançois, son fils Alain Villeneuve et les filles de Marie-Jeanne ; (Chantale Roy et Normand Labrecque), Nathalie Roy, Marie-Josée Roy et Bruno Bergeron) et Stéphanie Roy ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frère ; Gertrude Lefrançois (feu Armand Lemoine), Lionel, Jean-Claude (feu Micheline Grenier), Colette (feu Yves Richard) et de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Né à Pointe-au-Pic à La Malbaie, Pierre était un amant de la nature. Il a dévoué sa vie à sa sauvegarde en travaillant comme ingénieur forestier au gouvernement du Québec. On se souviendra de lui comme un homme généreux au grand cœur.où ses cendres seront inhumées près de son père feu Edgard Villeneuve.