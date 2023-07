ST-GELAIS, René



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 juin 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur René St-Gelais, époux de dame Florence Gallant. Il était le fils de feu dame Yvonne Boulianne et de feu monsieur Arthur St-Gelais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Florence, ses enfants : Diane (Mario Fradette), Alain (Julie Simard), Léna (Richard Sanfaçon), Hélène, Lise (Jean-François Julien), Katie (Marc Dalpé) et Luce; ses petits-enfants: Marie-Ève (Louis-Philippe Pelletier), Claire, Janie, Ian (Sarah-Jade Lapointe), Patrick (Alexandra Mathieu), Martin, Dale (Vanessa Vallière), Vicky (Daniel Barbeau), Maxim (Stéphanie Munger), Tommy, Valérie, Mélanie (Antoine St-Pierre), Émilie (Alex Bélanger), Karic, Anthony (Raphaëlle Beauregard), Malcolm (Gabrielle Tardif), Florence (Jeff Trépanier), Lambert, Thierry (Laurence Roy), Jonathan (Audrey Maheux), Charles, Gabriel (Jade Martin), Jacob (Mercedes Corriveau-Fillion), Iris, Xavier et Aglaé; ses arrière-petits-enfants: Amélia, Léa, Éva, Juliette, Romy, Andrew, Elly, Abygaël, James et Enzo ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Alfredo (Ghislaine Caron), feu Fernand (feu Corinne Fortin), feu Georgette (feu Laurent Bouchard), feu Gisèle (feu Bertrand Beaulieu), feu Ghislaine (feu Jean-Paul Deschênes), Lorraine (feu Henri Beaulieu), feu Marc-André, Pauline et Ginette (Jean Caron). Il était le beau-frère de feu Roger (Clémence Proulx), feu Armand, feu Richard (feu Aline Lavoie), Rose-Aimé (feu Rosaire Tremblay), Éliette (feu Édouard Gagnon), Léonard (Anée Bouchard), Jean-Claude, Anita (feu Yvon Bouchard), Réjean, Fernand et Henrio (Guylaine Tremblay). La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999https://iucpq.qc.ca/