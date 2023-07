GRAVEL, Jacques



A l'Hôpital Laval le 5 mai 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Gravel, époux de madame Lucie Chabot. Il était le fils de feu madame Bernadette Quirion et de feu monsieur Armand Gravel. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Lucie, il laisse dans le deuil ses deux fils : Martin (Isabelle Matte) et Sylvain (Catherine Jacques); ses six petits-enfants : Josianne, Laurie, Thomas, Élisabeth, Clovis et Maxime ainsi que ses frères et sœurs : Nicole (feu André Hardy), Robert (Huguette Jacques), Lucie (feu Robert Leclerc) et Yvan. Il laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs : André (Rita Boucher), Gisèle (feu Jacques Lévesque), Céline (Paul-Émile Cliche), Monique (feu Michel Poulin), Michel (Yolande Bellavance) Madeleine (Réal Morency), Jacques (Danielle Auclair), Antoine (Judy L Wiklun), Claire (feu André Sylvain) et Linda (Jocelyn Corriveau) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et tous ses amis. Il est parti rejoindre ses frères : Roger, Gaston (Linda Coregan) et ses beaux-frères : Gilles (Nicole Sirois), Philippe (Lucie Vaillancourt) et Maurice (Micheline Soucy). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ qui a pour rôle de recueillir des fonds pour investir dans les soins prodigués aux patients en propulsant l'Institut vers la médecine de demain, maintenant.2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999 https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.