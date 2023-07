Émile Boies apprend dans le feu de l’action à sa première saison chez les Capitales

Les Capitales ont déjà vécu des années plus fastes en ce qui concerne le nombre de Québécois dans leur alignement, mais ils continuent d’exploiter la filière et cette saison, c’est Émile Boies qui tente de prouver qu’il a sa place à long terme avec l’équipe.

Boies, jeune joueur de 22 ans, s’est joint au noyau de Québécois de l’an dernier formé de David Glaude, Jonathan Lacroix et Marc-Antoine Lebreux.

Lorsqu’il s’est joint aux Capitales le 27 mai afin de donner un coup de main en l’absence de Glaude, il n’est évidemment pas arrivé en sauveur. Celui qui a évolué pour les Diamants de Québec dans le baseball junior élite et avec Fort Hayes State University dans la NCAA est dans l’œil de Scalabrini depuis quelques années.

«Il est exactement le gars que je pensais avoir. Je le connais depuis toujours pour l’avoir coaché au secondaire. Pour l’instant, il est un réserviste qui fait en plein ce dont on a besoin.

«Défensivement, il est très bon, je peux l’utiliser partout et ce n’est pas stressant. Au bâton, je crois encore beaucoup en son élan. Il est très talentueux, mais c’est un processus, apprendre à jouer professionnel. Les derniers matchs, il a frappé avec plus d’autorité. Pour l’instant, je veux qu’il continue d’apprendre parce que c’est un gars que je verrais avec nous à long terme», a mentionné le gérant.

Belle opportunité

De son côté, Boies savoure le moment, même s’il aimerait accroître sa production offensive. Il montre une moyenne de ,195, avec sept points produits en 57 présences au bâton.

«Au début, ça a été difficile. Il y a eu une période d’adaptation. Mon seul but, c’était d’aider l’équipe et d’apprendre. Je ne voulais pas me mettre nécessairement d’autres objectifs comme frapper pour ,300. Je voulais suivre les gars et apprendre les petits trucs qu’ils ont pour m’améliorer en tant que joueur», a-t-il confié.

Boies est utilisé à l’avant-champ, mais il a même eu l’occasion d’évoluer en relève au monticule pendant une manche et un tiers face aux Boomers de Schaumburg. Il a cédé un point sur trois coups sûrs et retiré un frappeur sur des prises.

«J’ai des choses à améliorer au bâton. Si je peux aller chercher un coup sûr ou deux par match et produire plus, je serais bien content, mais pour l’instant la défensive, je pense qu’autant pour l’équipe que pour moi, c’est très satisfaisant», a-t-il commenté.

Le 7 juillet, les Capitales ont aussi mis sous contrat Mathieu Sirois, un ancien des Diamants qui évolue à l’Université Bellevue.

«J’avais vu les gars il y a un mois pour une pratique au bâton. C’est une belle gang. C’est cool de voir l’ambiance au stade d’un point de vue de joueur. J’allais voir jouer l’équipe quand j’avais 8-9 ans. Quand tu viens de Québec, c’est encore plus un objectif. C’était quelque chose que je voulais cocher sur ma liste», a-t-il lancé.