FOURNIER CLOUTIER, Jeannette

Au Centre d'hébergement de Warwick (Foyer Étoiles d'Or), le 23 juin 2023, à l'âge de 106 ans, est décédée dame Jeannette Fournier, épouse de feu monsieur Albert Cloutier. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Bossinotte et de feu Amédée Fournier. Elle laisse dans le deuil son fils Bernard (Josée Durocher); ses petits-enfants : Clara (Pier-Olivier) et leur fille Margot Perron, Martin (Ariane) et Pauline (Émile). Elle était la sœur de : feu Charles-Edouard (feu Louisiana Olivier), feu Yvette, feu Robert (feu Fernande Caron), feu Fernand (feu Colette Kirouac), feu Jean-Paul (feu Alphonsine Caron), feu Marguerite (feu Léonce Gamache), feu Bérangère (feu Ulric Gaudreau). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Warwick (Foyer Étoiles d'Or), pour leur accompagnement et les bons soins. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 14 juillet 2023 jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.