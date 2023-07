DIONNE, Mario



Au Jeffery Hale, le 27 juin 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Mario Dionne. Il était l'époux bien-aimé de madame Lucie Bélanger. Il était le fils de feu Jean-Claude Dionne et de madame Denise Lessard. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants : Pascal (Alexandra Parent) et Sarah (Stéphane Poliquin); ses petits-enfants : Jade, Camille, Laurence, Eva, Charles, Mathieu et Alice. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Lynda (Jean Belley) et Manon (Jocelyn Plamondon); ses beaux-parents : monsieur Gilles Bélanger et madame Murielle Savard; son beau-frère de la famille Bélanger : François (Francine Mayrand); l'ami de madame Lessard : Marcel Béland. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces et filleules, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Dionne au :La famille recevra les condoléances vendredi le 21 juillet 2023, de 18 h à 21 h, au salon du complexe, etLa famille tient à remercier les membres du personnel soignant des soins palliatifs du Jeffery Hale de même que les médecins en oncologie et les infirmières de recherche du C.I.C. pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à Monsieur Dionne. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Canadienne du Cancer (www.cancer.ca).