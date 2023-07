MATTE, Marcel



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 23 juin 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marcel Matte, époux de feu madame Thérèse Gagnon, fils de feu madame Clémence Richard et de feu monsieur Joseph Matte. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière Saint-Charles en famille. Il laisse dans le deuil ses filles Danielle (Michel Poliquin) et Linda (Benoit Lettre); ses petits-fils Nicholas Tailleur et Frédéric Tailleur; sa sœur Gisèle; ses belles-sœurs : Louisette (feu Alphonse Matte) et Yvonne (feu André Matte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : Margueritte (feu Robert Renaud), Georgette (Roland Bouchard), Paul-Émile (Ginette Forgues), Nicole (Gilles Turmel), Josée Chabot (feu Maurice Gagnon) et Jeannette Brochu, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca