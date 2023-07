Festival d'été de Québec: le spectacle des Cowboys Fringants devancé à 19h30

Mesure exceptionnelle jeudi au Festival d’été : pour permettre aux Cowboys Fringants d’éviter un orage attendu en milieu de soirée, leur spectacle a débuté à 19h30.

À l’origine, le groupe le plus populaire au Québec devait monter sur scène à 21h30, comme toutes les autres têtes d’affiche sur les plaines d’Abraham.

« Considérant qu’un système important est attendu autour de 21h30 et tout le beau monde en ville, on a travaillé avec les équipes pour remanier l’horaire », a fait savoir la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley, vers 17h.

En conséquence, Robert Charlebois a amorcé son tour de chant à 18h30, pour une durée limitée de 45 minutes.

Malheureusement, la prestation de Sara Dufour a été annulée. « Ça lui sera rendu au centuple », a promis Mme McKInley.

Le vent soufflait fort quand Charlebois, en blanc des pieds au cou, est arrivé sur la scène, mais ça en aurait pris plus que ça pour le déstabiliser. « Bonsoir mes amis. La vie, ça se passe pas toujours comme on pense. Ça s’en vient vers nous, alors on m’a demandé de commencer plus tôt », a-t-il dit avant d’amorcer sa prestation avec une chanson qu’on ne voulait pas prémonitoire, Le manque de confiance en soi.

« On va manquer notre coup. The shit will hit the fan », chantait Robert Charlebois, pendant que sa tignasse frisée était balayée par le vent.

« On ne manquera pas notre coup », a vite rectifié l’icône québécoise, blagueur et en grande forme, avant de se mettre à déballer ses succès.

Évidemment, Les ailes d’un ange est arrivée rapidement. «Si vous ne la connaissez pas, vous êtes nés en banlieue de... Moscou. »

Pas de souci, tous les festivaliers qui étaient arrivés sur le site ont crié tous les « Québec » requis par la chanson avec le vieux lion.

Bousculé par le temps, des pièces prévues au programme ont été mises de côté, mais on a quand même entendu Ent' 2 joints et California, prétexte à une agréable apparition surprise de Louise Forestier.