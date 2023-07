Les Cowboys Fringants au Festival d’été de Québec: immense vague d’amour pour Karl Tremblay

Des fans de toutes les générations étaient rassemblés pour envoyer une immense vague d’amour au chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, qui tenait malgré la maladie à monter sur scène, jeudi soir, au Festival d’été.

En devançant la prestation des Cowboys à 19h30 en raison du temps instable, les organisateurs ont aussi voulu mettre toutes les chances de leur côté afin de lui permettre de recevoir l’appui inconditionnel de la foule dans le difficile combat qu’il mène contre la maladie. Malheureusement, le site a été évacué avant la performance du groupe.

Vers 17h, ils étaient déjà une centaine de supporteurs inquiets de son état de santé, mais aussi de la météo qui menaçait alors de gâcher cette soirée importante. Les t-shirts du groupe, les drapeaux du Québec et bien sûr l’emblématique chapeau de cowboy étaient fort populaires.

Des fans inquiets

«Ça nous inquiète un peu. Je l’aime beaucoup et c’est la troisième fois que je vais le voir cette année. Il a annulé plusieurs spectacles», a affirmé Emy-Rose Black, 17 ans, qui se croisait les doigts afin de pouvoir lever bien haut son affiche en soutien à Karl Tremblay. En ce moment, l’adolescente apprécie particulièrement les pièces Les maisons toutes pareilles, Ces temps-ci et La manifestation, un peu plus connue.

Dans une carte blanche offerte par le FEQ, Les Cowboys Fringants avaient prévu un concert unique qui vise à souligner le chemin parcouru depuis les 25 dernières années. Le changement d’horaire a amené une marée humaine plus hâtive sur la Grande Allée, balayée par les vents.

Plusieurs festivaliers présents à Québec avaient encore en mémoire la magie vécue au Centre Vidéotron en janvier dernier. La crainte d’une absence prolongée du chanteur faisait jaser quelques spectateurs.

De l’amour

«On va lui donner plein d’amour! Quand il a annulé son show mardi, je pensais que c’était la fin. J’espère qu’il sera avec nous longtemps. Je pense que c’est une dernière chance de célébrer avec lui pour un bout. J’écoute ça tout le temps: en conduisant, en cuisinant, en me lavant! Je les adore», a ajouté Kim Moreau.

«On va être en avant et on va lui dire qu’on l’aime», a également lancé Florence Bérubé.

«On t’aime Karl, t’es vraiment fort!» était aussi le message de Léanie Côté et Mégane Croteau.

Les traitements de chimiothérapie du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, ne «fonctionnent plus», avait mentionné au printemps sa conjointe, Marie-Annick Lépine, membre du groupe.

Sur scène

Normalement, le type de cancer du chanteur se traite généralement assez bien. Selon la Société canadienne du cancer, la survie nette après 5 ans pour le cancer de la prostate est de 91%. L’ancien maire de Québec Régis Labeaume a lui-même combattu avec succès un tel cancer il y a quelques années.

«Mon père a été touché et mon grand-père aussi. Il peut parfois y avoir des complications. Chaque personne est différente. Gerry Boulet disait que sur la scène, il n’avait pas mal. Il a donné des shows jusqu’à la fin. Patrick Bourgeois disait la même chose aussi», a conclu Joël Croteau, qui souhaite le meilleur pour Karl Tremblay.