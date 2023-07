Inondations à Baie-Saint-Paul: le camping Le Genévrier encore touché

Le camping Le Genévrier de Baie-Saint-Paul a été victime de la crue des eaux pour une deuxième fois en deux mois à la suite des pluies torrentielles de cette semaine, ravivant de bien mauvais souvenirs pour les propriétaires.

Plusieurs centaines de milliers de dollars sont actuellement investis afin de protéger le site d’une éventuelle catastrophe comme celle du mois de mai.

L’institution est devenue en quelque sorte un symbole des inondations dévastatrices survenues il y a un peu plus de deux mois, en raison de l’ampleur des dégâts et des images de roulottes emportées par la force de la rivière des Mares.

Photo Jean-François Racine

«On a eu un coup d’eau comparable à celui du 1er mai, donc on a été obligé de faire des travaux d’urgence afin de protéger la partie la plus fragile. Heureusement, le pire a été évité», souligne le copropriétaire Bruno Labbé.

Même si la situation est sous contrôle, ce dernier a confié au Journal qu’il s’agit d’un sentiment difficile à décrire puisque c’est ni plus ni moins 50 ans de travail et d’investissement qui sont peu à peu emportés par les eaux.

«C’est un choc. C’est une perte pour la famille, mais aussi pour plusieurs personnes dans la communauté. Ce n’est pas complètement détruit, mais une bonne partie et ça remet la fonctionnalité de tout ça en question pour le futur», a-t-il lancé.

Toujours aucune aide

Un peu plus de deux mois après la première crue qui avait envahi le site, la famille Labbé est toujours en attente de l’aide promise par le gouvernement alors que les pertes en termes d’actifs sont évaluées à 12 M$.

«On a peur que l’aide importante qu’on nous a promise ne soit pas là parce que ça fait déjà deux mois. Ils ont été plus rapides pour annoncer de l’aide pour les inondations en Estrie il y a à peine une semaine donc j’espère que le traitement sera équitable», précise le copropriétaire.

Au pont, aux chalets, aux terrains et aux infrastructures qui sont maintenant impraticables ou complètement démolis, il faut ajouter les frais de nettoyage ainsi que l’ouverture du camping à moins de 50% de sa capacité habituelle. C’est pourquoi il espère recevoir un coup de main le plus rapidement possible de la part du gouvernement.

Photo fournie par Bruno Labbé

«On nous a dit à plusieurs reprises qu’il allait y avoir de l’aide, mais on est toujours en attente du gouvernement donc on attend de voir à quel point nous serons supportés pour assurer la pérennité du Genévrier», précise-t-il.

Changements climatiques

Malgré ces deux événements difficiles, il ne croit pas que le sort s’acharne sur l’institution familiale puisqu’il s’agit selon lui d’une «nouvelle réalité à l’ère des changements climatiques».

«Les épisodes climatiques extrêmes vont être de plus en plus fréquents au cours des prochaines années. On le voit partout à chaque semaine et pas seulement au Québec. Si rien n’est fait, il va falloir s’habituer à vivre avec des situations de la sorte», se désole Bruno Labbé.

Il est d’ailleurs d’avis que des actions devront être prises du côté des gouvernements afin de contrer le réchauffement, mais que ce sera difficile puisque plusieurs croient toujours qu’il ne s’agit que d’un mythe.

«Tant que tu n’as pas vécu des événements de la sorte, tu te dis que ça va passer. Ce n’est pas dans vingt ou trente ans, c’est maintenant que ça se passe et ça fait plusieurs années que les experts le disent», a-t-il conclu.