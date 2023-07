L’air du temps est difficile à respirer pour certains

J’ai envie de vous dire ce matin que je hais l’été et tout ce que ça véhicule de contraire à mes principes. Je n’ai jamais compris qu’on puisse trouver sympathique d’aller s’asseoir à une terrasse pour manger sa soupe devant tout le monde et dans la poussière d’une rue bondée.

Je hais la mode estivale des shorts, blouses transparentes et autres leggings et robes fluides. Comment peut-on oser se montrer quasiment nues en pleine rue comme le font certaines femmes, et pas nécessairement parmi les mieux tournées ?

J’ai été élevée à une époque où on se respectait et où le savoir-vivre était enseigné dans les écoles comme à la maison. Comme je n’ai pas eu d’enfants, je n’ai donc pas à supporter ça dans mon entourage immédiat.

Femme fière d’elle

Heureusement que vous n’avez pas eu d’enfants car votre manque de souplesse évident aurait été difficile à vivre pour eux et leur progéniture.