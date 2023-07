Le Bloom Sushi pour des sushis végans épatants

Il fallait bien que je passe par ma très chère ville de Québec pour découvrir un merveilleux restaurant que j’avais à moins d’un kilomètre de chez moi à Montréal. À distance pantoufle je vous dis et je n’y avais pas encore mis les pieds. Du grand bonheur qui se perdait.

C’est donc un quatrième Bloom Sushi qui s’est installé sur la grouillante et gourmande 3e Avenue à Limoilou. J’avais déjà le choix de deux adresses à Montréal. L’une dans le Vieux-Montréal, la première ouverte en 2019, l’autre dans le Quartier des spectacles. J’aurais pas détesté découvrir cette fabuleuse chaîne à sa troisième adresse à Paris. Hé hé !

Les restaurants de sushis sont si nombreux qu’on a tous nos préférés depuis des années. Mais des sushis dits botaniques, véganes avec une sensibilité irréprochable de choix axés vers le développement durable et la prévention de nos océans ainsi que des choix de produits locaux sans compromis sur une expérience aux saveurs exquises, ça, ça me séduit totalement.

Une délicieuse option

Ce n’est donc aucunement en remplacement des sushis traditionnels que j’ai adopté cette proposition de Sushi Bloom. C’est plutôt comme une option délicieuse pour quiconque adore manger du chou-fleur, des avocats, des champignons, du tofu, et mes préférés : des betteraves ou des tomates avec du riz ! Sous les formes qu’on aime en sushis classiques : Futomaki, Kamikaze, Dragon Eye ou Nigiri, ils les font toutes. Je ne suis ni végétarienne ni végane, j’aime manger des produits de qualité, frais dans des recettes superbement exécutées si je vais au resto.

Photo fournie par Bloom Sushi

Le plus surprenant, c’est de ne pas toujours goûter l’absence de poisson. Parce que oui c’est clairement satisfaisant, mais aussi parce que les sauces soya ou autres demeurent, les aliments forts des sushis avec poisson comme l’avocat et bien entendu le riz sont utilisés exactement de la même façon. On mange avec des baguettes qu’on se le dise même si c’est une évidence. Le décor est minimaliste et rappelle les origines japonaises du plat. Et une fois que vous savez que c’est le chef mexicain Christian Ventura qui a fait boomer la cuisine végane à Montréal, vous avez un sentiment de confiance qui ajoute au plaisir.

N’y voir que du feu

Je découvre cette année un à un ses restaurants comme le Lov dont je vous ai déjà parlé et chaque fois je me demande comment faire pour y aller accompagner d’un sceptique que je pourrais confondre.

J’y suis parvenue en rentrant de Québec et en faisant livrer du Bloom à la maison. Mes invités n’y ont vu que du feu à la première bouchée.

À la deuxième, ils ont aimé qu’ils soient fondants, frais, débordants de saveurs. Et à la troisième, ils ont compris subjuguées que c’était des sushis botaniques. En garde ! J’entends en piéger plusieurs autres cet été ! Miam !