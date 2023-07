Le drame d’être différent des autres

Je m’adresse à celle qui vous exprimait son mal de vivre en considérant avoir tout raté dans sa vie, ainsi qu’à toutes les autres personnes qui souffrent en silence et sans savoir pourquoi, car peut-être sont-elles atteintes du même mal que moi.

D’aussi loin que je remonte, j’ai toujours eu du mal à composer avec l’existence. Ou bien j’étais la risée du groupe, ou bien j’étais celui qui ralentissait l’équipe et l’empêchait de gagner. Dans ma famille de cinq enfants, j’étais celui à qui on disait de se taire parce qu’il dérangeait. Rendu à l’adolescence, écoeuré de ça, j’ai décidé de devenir transparent, de me fondre dans la masse pour qu’on m’oublie. Et j’y suis parvenu.

Inutile d’ajouter qu’avec les filles ça n’a jamais vraiment marché. Trop gêné pour m’avancer vers elles comme les autres garçons, je passais inaperçu. Une seule fille de toute ma vie a osé sortir quelque temps avec moi pour, disait-elle, faire sortir le mystère de ma personne.

Pas besoin de vous dire que du mystère, il n’y en avait pas en moi. J’étais juste paniqué à l’idée de côtoyer le monde. Et ce que mes parents appelaient « leur enfant sauvage » qui se cachait en dessous du lit quand la visite arrivait, c’était juste un garçon qui aurait aimé se fondre dans la tapisserie pour qu’on ne le remarque pas.

À part une de mes sœurs qui me manifestait un peu d’intérêt parce que tous deux on aimait la lecture, le reste de la famille m’ignorait, jusqu’à ce qu’en 2000 je fasse une tentative de suicide. Grâce à ma sœur justement, mes parents ont alors daigné se pencher sur mon cas pour m’aider à comprendre l’origine de ma souffrance. On a fini par me diagnostiquer un problème d’anxiété chronique doublé d’une évidente problématique dans le spectre de l’autisme.

Depuis ce temps, je suis étroitement suivi en psychiatrie, je prends une médication quotidienne et j’observe un régime de vie spartiate. C’est à ce prix que je survis dans un état quasi normal. Et cerise sur le gâteau, j’ai une blonde depuis six ans. Avis à tous les désespérés de la vie : il se peut, même si c’est difficile de l’admettre, qu’un problème de santé mentale soit responsable de ce qui vous ruine la vie.

Un homme qui s’en est enfin sorti, ou presque

Merci de nous offrir ce témoignage émouvant sur votre parcours. Comme certains membres de la colonie artistique osent désormais dévoiler leurs problèmes de santé mentale, ça amène le problème dans le champ de la normalité. Comme le disait dans La Presse + la comédienne Rachel Fontaine diagnostiquée « autiste de haut niveau » : « Avec le diagnostic, on apprend à mieux gérer nos émotions, notre énergie, nos passions. On peut réussir à avoir une vie personnelle et professionnelle riche. Se faire diagnostiquer, c’est veiller sur soi-même, mais aussi sur les gens qui nous entourent. C’est un geste à faire pour que nos relations deviennent plus harmonieuses. »