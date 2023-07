Le frère de Cole Caufield dans l’organisation des Leafs

Brock Caufield, le grand frère de l’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield, a paraphé un contrat avec les Marlies de Toronto.

Selon ce qu'avait rapporté jeudi le magazine The Hockey News, l’attaquant de 24 ans fera ses débuts professionnels avec le club-école de la Ligue américaine (LAH) des Maple Leafs de Toronto. Or, les Marlies ont confirmé son arrivée le lendemain: l'entente liant les deux parties est valable uniquement dans la LAH.

Jamais repêché dans la Ligue nationale, Brock Caufield vient de disputer sa cinquième saison avec les Badgers de l’Université du Wisconsin. Il a d’ailleurs disputé deux de ses cinq campagnes dans la NCAA avec son frangin.

En 36 parties en 2022-2023, Brock Caufield a inscrit 11 buts et fourni 12 mentions d’aide pour 23 points. Il a remporté le titre de joueur le plus utile des Badgers pour cette saison, soit le trophée Spike Carlson/Chris Chelios.

Comme son premier frère, Brock Caufield joue à l’aile et tire de la droite. Il mesure toutefois deux pouces de plus, lui qui fait 5 pi et 9 po.