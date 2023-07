Lea Michele de «Glee» rend hommage à son amoureux et covedette décédé d’une surdose il y a 10 ans, Cory Monteith

Il y a dix ans, l’acteur canadien Cory Monteith succombait à une surdose de drogue et d’alcool à l'âge de 31 ans; son ancienne amoureuse et covedette dans la série Glee, Lea Michele, a tenu à lui rendre hommage pour l’occasion sur Instagram.

AFP

«Hey toi. 10 années. C’est comme si c’était hier que tu étais ici et pourtant il est passé un million d’années en même temps. Je garde tous nos souvenirs dans mon cœur où ils resteront en sécurité et ne seront jamais oubliés», a écrit l’actrice de 36 ans désormais maman.

«Tu nous manques tous les jours et n’oublierons jamais la lumière que tu nous as apportée à tous. Tu me manques mon grand. J’espère que tu as trouvé Taylor là-haut et que vous jouez de la batterie ensemble», poursuit-elle en évoquant le décès du batteur de Foo Fighters, Taylor Hawkins, en mars 2022. Cory était en effet batteur, une passion qu’il avait développée dès l’âge de 7 ans.

L’interprète de Finn Hudson est mort le 13 juillet 2013 à Vancouver d’une surdose d’héroïne combinée à de l’alcool. Les deux artistes s’étaient rencontrés en 2009 sur le plateau de la populaire série dans laquelle Lea Michele tenait le rôle de Rachel Berry. Ils se fréquentaient depuis 2012 lorsque Cory est disparu.

La comédienne et chanteuse porte depuis plusieurs tatouages honorant la mémoire de son amour qui lui a été enlevé, dont un «Finn» placé au bas de son dos.

WENN

Chaque année à l’anniversaire du décès de l’acteur, elle publie une petite pensée sur ses réseaux sociaux montrant qu’elle n’a pas oublié son «Quaterback #5».

Drames dans la bande de Glee

La bande de Glee a eu son lot d’événements tragiques au fil des années. En plus de la surdose fatale de Cory, Mark Salling (l’interprète de Noah «Puck» Puckerman) s’est suicidé en janvier 2018 après avoir plaidé coupable de possession de pornographie juvénile. Naya Rivera (Santana Lopez) est quant à elle morte noyée en juillet 2020.