Les Capitales prêts à passer le «vrai test»: Patrick Scalabrini sait que la deuxième moitié du calendrier ne fera pas de cadeau

En terminant la première moitié de saison sur une note positive avec 14 victoires en 20 matchs, les Capitales ont démontré qu’ils n’abandonneront pas si vite leur titre de champions de la Ligue Frontier. La deuxième portion du calendrier viendra toutefois compliquer leur quête.

Avec la pause de quatre jours du match des étoiles qui prend fin et l’action qui reprend pour une série de trois matchs chez les Boulders de New York vendredi soir, le gérant Patrick Scalabrini sait que son équipe n’est pas sortie du bois malgré son heureuse séquence.

Après tout, les cinq dernières séries, soit 16 matchs, ont été disputées face à des équipes qui présentent des dossiers négatifs.

Les Capitales en ont profité pour accumuler 11 victoires et se maintiennent dans la course aux séries éliminatoires, au cinquième rang dans la division Est, avec un dossier de 29-22. Au terme de la campagne, les trois premiers de chaque division passeront en séries.

Les Capitales devront toutefois prouver que leurs récents succès ne sont pas de la frime en affrontant coup sur coup les Boulders (29-20), les Miners de Sussex County (29-20) et les Jackals du New Jersey (32-17), trois clubs qui les devancent dans l’Est.

«Je suis très confiant avec ce qu’on a et de la manière dont on commence à jouer. Le vrai test s’en vient et j’ai hâte de voir comment on va répondre», a noté Scalabrini, qui a célébré le congé des derniers jours en se mariant, rien de moins.

Une équipe transformée

Même si le gérant sait qu’un certain doute peut persister quant aux récents résultats encourageants de l’équipe, il se dit enthousiasmé de l’alignement qu’il a sous la main.

«C’est très positif, même si c’était la partie de notre calendrier la plus facile. Ceci dit, on s’est beaucoup amélioré. C’est le jour et la nuit par rapport à l’équipe qu’on avait en début de saison.

«Le retour de joueurs a aidé. Nos deux Panaméens (Steven Fuentes et Abdiel Saldana) ont complètement changé notre look dans la rotation. Ruben Castro et David Glaude sont revenus à temps plein. Castro ne flashe pas tant que ça dans un match, mais il change la dynamique complètement. Quand il est là, nos lanceurs sont plus en confiance», a-t-il expliqué.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Renforts à venir

Même s’il est fier de la progression de son équipe, Scalabrini ne cache pas qu’il s’attend à continuer de bonifier les effectifs.

«Avec le repêchage des ligues majeures qui vient de se terminer, des joueurs sont libres un peu partout et il y aura quelques changements. Je suis très proche d’avoir un lanceur avec lequel je me suis entendu verbalement, mais j’attends son contrat. J’ai deux frappeurs que je courtise et qui attendaient le repêchage. D’ici une semaine, on pourrait avoir des nouvelles», a-t-il spécifié.

«Après les quatre jours de congé, c’est le vrai test pour tout le monde et on en est conscient», a-t-il réitéré.

À l’avantage des Capitales, ils ne disputeront que 15 de leurs 42 dernières rencontres à l’étranger.