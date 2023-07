Des allures de fin du monde: le Québec a été durement touché par de puissantes cellules orageuses

Une météo digne de films apocalyptiques a donné toute une frousse à bien des Québécois jeudi qui ont vu des orages violents, une pluie torrentielle, des rafales et même au moins une tornade s’abattre sur le sud de la province.

• À lire aussi: Accumulation d'eau: l'autoroute Décarie a été fermée dans les deux directions

• À lire aussi: Une tornade a survolé Mirabel

• À lire aussi: EN VIDÉO | Spectaculaire refoulement d'égout à Montréal

« Je suis persuadée que la tornade est passée au-dessus de nous, lance Sabrina Fabre, résidente de Mirabel qui s’est réfugiée au sous-sol avec ses trois enfants devant les vents extrêmes qui soufflaient sur sa maison. J’essayais vraiment de garder mon calme et de rassurer mes enfants, mais derrière tout ça, j’avais vraiment, vraiment peur. »

Photo fournie par Sabrina Fabre

« Dans la fenêtre, on entendait les débris cogner. Il y avait des gros morceaux de grêle. On entendait les arbres être arrachés et tomber autour », raconte-t-elle. Deux gros arbres ont été arrachés dans sa cour.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

En plus d’en effrayer plus d’un, la tempête a laissé sa marque en Outaouais, en Montérégie et dans le grand Montréal, par exemple à Saint-Anne-des-Plaines où des bâtiments agricoles ont été démolis et à Valleyfield où d’importants dégâts ont été rapportés sur le site des Régates de Valleyfield.

Photo Pierre-Paul Poulin

Les orages ont par la suite déferlé sur la Mauricie avant de prendre la direction de Québec.

Le mauvais temps extrême de jeudi avait commencé avec une tornade sur la ville d’Ottawa en début d’après-midi endommageant de nombreuses maisons et faisant un blessé mineur.

Sur des millions de téléphones

Quelques heures plus tard, des millions de Québécois d’ouest en est ont reçu des alertes leur demandant de se mettre à l’abri en raison de possibles tornades. La seule tornade en sol québécois que confirmait officiellement Environnement Canada jeudi était à Mirabel, bien que d’autres tourbillons étaient analysés.

« D’avoir autant d’alertes tornade dans une journée, ça arrive au moins deux fois par été. [...] Montréal, par contre, c’est un peu plus rare », a expliqué Dominic Martel, météorologue pour Environnement Canada.

Entre 50 et 80 mm de pluie tombée ont causé de nombreuses perturbations, notamment sur le réseau routier.

L’eau perturbe Montréal

Photo fournie par Marilyne Buonvino

Les importantes quantités de pluie ont provoqué de nombreuses accumulations d’eau, forçant la fermeture de plusieurs rues de Montréal où des voitures se sont retrouvées parfois submergées.

Les égouts surchargés ont causé au moins 125 refoulements selon les signalements reçus par la Ville, un nombre qui pourrait en réalité être beaucoup plus élevé.

Au moment de mettre sous presse, on ne rapportait aucun blessé. C’est la deuxième fois cette semaine que la nature se déchaîne, après les fortes pluies ayant causé des inondations, en Estrie et dans la région de Québec, mardi.