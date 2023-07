Les sept incontournables du festival Juste pour rire

La 41e édition du festival Juste pour rire propose, cette année, une programmation aussi riche que variée, incluant des spectacles en salle et des centaines de spectacles extérieurs gratuits.

Pour s’y retrouver, voici donc les sept incontournables qui risquent de faire le buzz, selon Patrick Rozon, le chef de la direction du plus grand festival d’humour au monde.

1. Juste pour chill

Sous la tutelle de Rachid Badouri, qui sera aux commandes de cette soirée d’ouverture, l’humour se mélangera au rap. Lost, Sarahmée, Koriass, Eddy King, Oussama Fares et Rachelle Elie seront également de la partie.

20 juillet, 21h15, sur la scène Beneva

2. La scène Loto-Québec

Chaque soir, pendant 10 jours, cinq spectacles gratuits seront donnés sur la scène Loto-Québec. Au total, c’est 250 humoristes qui fouleront ses planches. Les spectacles qui y seront proposés sont tout aussi diversifiés, présentant aussi bien des spectacles-événements que des line up comme on en retrouve dans les soirées d’humour.

«Une personne pourrait s’y installer à 18h et rester là jusqu’à 22h30», a souligné Patrick Rozon, ajoutant qu’il s’agissait d’une première pour Juste pour rire de faire autant de spectacles sur une même scène.

Du 20 au 29 juillet, sur la scène Loto-Québec

3. Le carrefour du peuple

Le carrefour du peuple est aménagé comme un véritable petit quartier, incluant le Snack-bar chez Raymond, un karaoké et le fameux Skidoo. De plus, pour la première fois, les textes de François Pérusse ont été adaptés à la scène dans le spectacle Les 20 minutes du Peuple, mis en scène par Guillaume Lambert. Ce spectacle sera présenté trois fois par soir pendant les 10 jours du festival.

«Je pense que de rester dans cet univers-là et de le vivre, si tu aimes François Pérusse, c’est définitivement un incontournable», a souligné le directeur du festival.

Du 20 au 29 juillet, scène Loto-Québec, sur l’Esplanade de la Place des Arts

4. Micro-Macro

Ce jeu d’enquête interactif, inspiré du jeu de société homonyme, débutera dans la Zone famille et se déroulera dans tout le Quartier des spectacles.

«C’est une véritable chasse au trésor pour toute la famille. Ça amène une nouvelle expérience, c’est interactif et ça t’incite à te promener et à découvrir des affaires», a décrit Patrick Rozon.

Du 20 au 29 juillet, dans le Quartier des spectacles

5. Le Méga Party Rock

P-A Méthot et son groupe, Les Pas Propres, revisiteront les plus grands succès rock des années 70 à aujourd’hui, avec Jonas Tomalty, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, Martine St-Clair et Martin Deschamps.

22 juillet, 21h15, sur la scène Beneva

6. Mama

«Mama, on n’en parle pas assez! C’est une création québécoise magistrale, d’une précision incroyable. 12 femmes égyptiennes, un homme, une veillée funèbre; tu pleures de rire et tu pleures tout court», a fait valoir Patrick Rozon.

La pièce de Nathalie Doummar, mise en scène par Marie-Ève Milot, qui a connu un vif succès lors de sa première sortie en salle, à l’automne 2022, sera présentée de nouveau pour une quinzaine de fois au cours du festival. Certaines dates sont d’ailleurs déjà complètes.

Du 14 au 29 juillet, au Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts

7. Le grand concert improvisé

Pour cette soirée de succès qui n’existent pas encore, Arnaud Soly, Virginie Fortin et Richardson Zéphir vont littéralement bâtir leur spectacle-concert au fur et à mesure, au gré des suggestions des 1800 spectateurs.

«C’est le nouveau type show-expérience qu’on est en train de créer. Le but c’est de donner une carte blanche à des artistes, de se payer un trip et de faire quelque chose qu’on va juste voir au festival», a expliqué Patrick Rozon, soulignant le grand talent d’improvisation du trio d’humoristes.

22 juillet, 19h30, à la Maison symphonique de la Place des Arts

Le festival Juste pour rire se tiendra en salle du 14 au 29 juillet et du 20 au 29 juillet sur les scènes extérieures.