LNH: ce choix du top 10 du repêchage risque de rapporter gros

Le jeune Slovaque Dalibor Dvorsky commence à fourbir ses armes dans le giron des Blues de St. Louis, l’équipe l’ayant sélectionné au 10e rang du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), et les dirigeants du club se frottent déjà les mains de satisfaction.

Le hockeyeur de 6 pi et 1 po et 201 lb a participé au camp de développement des Blues la semaine dernière et il semble avoir laissé une excellente impression.

«C’est un joueur formidable avec du caractère et des habiletés dans les deux sens de la patinoire. Comme patineur de moins de 18 ans [NDLR: il a cet âge maintenant], il a montré son talent de marqueur et a effectué des jeux incroyables, tout en aidant les autres autour de lui. Il y a beaucoup de potentiel ici, j’ai vraiment aimé l’athlète», a décrit le directeur du recrutement amateur de la formation, Tony Feltrin, au site NHL.com.

Le pivot a déjà offert un échantillon de son savoir-faire au Championnat mondial junior, l’hiver passé, inscrivant trois points en cinq rencontres avec son pays. Ayant notamment amassé six buts et huit aides pour 14 points en 38 matchs de la ligue Allsvenskan avec l’équipe suédoise AIK en 2022-2023, il préfère se montrer prudent quant à la suite de sa carrière.

«Nous verrons, je ne détiens pas de réponse pour le moment. Je ferai de mon mieux afin d’atteindre la LNH le plus rapidement possible, a-t-il indiqué. Je me sens bien ici, l’atmosphère est favorable, les gens sont agréables. J’ai aussi apprécié les séances. À date, j’aime tout ici.»

«Je veux tenter d’être moi-même et donner le meilleur quand je me retrouve sur la patinoire», a-t-il soutenu.

Encore en Suède

Au cours de la prochaine campagne, Dvorsky portera l’uniforme de l’IK Oskarshamn au sein du circuit élite de Suède.

«Chaque gars emprunte sa direction. J’ai choisi celle de ce pays et je suis heureux. Je crois que c’est bon pour moi. J’ai tellement appris là. Certes, le défi est réel, mais il en est toujours ainsi au hockey et j’aime ce genre de mission.»