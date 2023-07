Alerte et veille de tornade sur plusieurs régions du Québec

[15:54] ⚠️MISE À JOUR: L'ALERTE DE #TORNADE a été étendue pour les secteurs de Laval et de Mascouche. Mettez-vous à l'abri le plus rapidement possible!



💨 Fortes rafales de vent

🧊 Grêle

💧 Pluie forte#meteoQC pic.twitter.com/hzlsr27XT1