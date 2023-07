MLB: la prochaine saison commencera ailleurs qu’aux États-Unis

Le calendrier régulier 2024 du baseball majeur s’entamera par une mini-série de deux matchs opposant les Dodgers de Los Angeles aux Padres de San Diego les 20 et 21 mars à Séoul, a-t-il été annoncé mercredi.

Conséquemment, il s’agira des premières rencontres de saison de l’histoire disputées en Corée du Sud. La dernière fois que les grandes ligues ont amorcé une campagne à l’extérieur des États-Unis remonte à 2019: cette année-là, les Athletics d’Oakland et les Mariners de Seattle avaient croisé le fer à Tokyo, au Japon.

«Je n’avais jamais imaginé obtenir l’occasion de représenter les Padres et le baseball dans mon pays natal, a affirmé le joueur d’avant-champ Ha-Seong Kim, tel que rapporté par le quotidien "USA Today". Je ne peux exprimer en mots à quel point je suis heureux de jouer en Corée du Sud. Il s’agira d’un moment spécial pour moi.»

Par ailleurs, le circuit prévoit des arrêts à Mexico et Londres l’an prochain. Au Mexique, les Astros de Houston se frotteront aux Rockies du Colorado les 27 et 28 avril, tandis qu’au Royaume-Uni, les Mets de New York se mesureront aux Phillies de Philadelphie les 8 et 9 juin.

Durant les camps d’entraînement, les Red Sox de Boston et les Rays de Tampa Bay s’affronteront les 9 et 10 mars à Santo Domingo, en République dominicaine.

Les Jays débuteront sur la route

Les Blue Jays de Toronto ont dévoilé jeudi leur calendrier pour la saison 2024 et celui-ci s’amorcera avec trois séries consécutives à l’extérieur.

C’est le 8 avril que l’ouverture à domicile se fera, contre les Mariners de Seattle. Ce délai en début d’années permettra à l’organisation d’effectuer les dernières retouches au Rogers Centre. Le résultat de la deuxième phase de rénovations sera dévoilé au grand public à cette date.

De rares invités feront leur tour à Toronto dans le cadre des duels interligues. Quarante-six matchs des Jays auront lieu face à des adversaires de la Ligue nationale. Les Rockies du Colorado visiteront le Rogers Centre en avril, et ce, pour la première fois depuis 2013. Les Dodgers de Los Angeles, dont le dernier passage date de 2016, se déplaceront dans la Ville Reine durant le même mois.